Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Oğuzhan Asiltürk hayatı biyografisi özgeçmişi

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya geldi. Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Eski T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti. Oğuzhan Asiltürk ilk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Saadet Partisine özüne dönün çağrısı

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, parti yönetimini eleştirerek kongre çağrısı yapmıştı. Partinin özelliğinin manevi değerlere bağlılığı olduğunu söyleyen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, buna uygun bir yönetim için liste hazırlayacağını açıklamıştı. Kongreye gidilmesi çağrısı yapan Asiltürk, "Milli Görüş'ün partisini, diğer partilerden ayıran ahlaki ve manevi değerlere bağlılığıdır buna dikkat etmezsek yok oluruz" demişti.