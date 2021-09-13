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Gündem Oğuzhan Asiltürk hastalığı ne?
Gündem

Oğuzhan Asiltürk hastalığı ne?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Asiltürk’ün neden hastaneye kaldırıldı?

Yeniakit Publisher
2021-09-13 22:34:00 -
Oğuzhan Asiltürk hastalığı ne?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı? Peki, Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumu nasıl?

Oğuzhan Asiltürk hastalığı ne?

Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Asiltürk’ün sağlık durumuna ilişkin aklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Oğuzhan Asiltürk kimdir kaç yaşında? Oğuzhan Asiltürk hayatı
Oğuzhan Asiltürk kimdir kaç yaşında? Oğuzhan Asiltürk hayatı

Biyografi

Oğuzhan Asiltürk kimdir kaç yaşında? Oğuzhan Asiltürk hayatı

 

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