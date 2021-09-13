Oğuzhan Asiltürk hastalığı ne?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Asiltürk’ün neden hastaneye kaldırıldı?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı? Peki, Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumu nasıl?
Oğuzhan Asiltürk hastalığı ne?
Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Asiltürk’ün sağlık durumuna ilişkin aklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.