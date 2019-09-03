Oğuzeli Belediyesi’nden proje atağı

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Oğuzeli Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile 2 yeni proje protokolü imzaladı.

Oğuzeli’nde ‘Nar Ürünleri ve Çeşitlendirilmesi Tarım Projesi’ ve ’Oğuzeli Üretsin, Kurutmalıkları Markalaşsın Gastroloji Turizmi Projesi’ protokol sözleşmesi, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

“Üretim odaklı bir kalkınma modeli kuracağız”

Projeler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “İlçemizin gelir kaynağı ağırlıklı olarak tarım. Bizlerde yaptığımız çalışmalarda, ürettiğimiz projelerde bunu göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Müthiş bir ürün yelpazemiz var. Kurutmalığımız, salçamız, sumağımız, nar ekşimiz hepsi doğal hepsi organik. Yaptığımız bu çalışma ile hem ekonomimize önemli bir katkı sağlamış olacağız hem de kırsalda yaşayan üreticilerimize yeni bir gelir kapısı açmış olacağız. Ekonomik ve sosyal kalkınmada son derece önemli bir çalışma. Bu konuda Oğuzeli Belediyesi olarak üretim odaklı bir kalkınma modeli kurmak istiyoruz.

Çünkü ilçemiz ekonomik anlamda rahatlarsa, sorunları daha da azalmış oluruz. Vatandaşımızın gelir ortalaması artarsa yüzü güler ve başka yerleşim yerlerine gitmek yerine bu güzel ve verimli topraklarda kendi işini yapar, kendi toprağını işler. Biz de onlara hizmet etme noktasında daha azimli çalışırız. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız 2 proje ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Oğuzelimizin ve hemşerilerimizin kalkınması için yaptığımız çalışmalar ve projelerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.