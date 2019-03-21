Oğuzeli Belediyesi’nden imar planı açıklaması

Oğuzeli Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, imar planı ile ilgili yapılan haberlerin asılsız olduğu ve amacın ilçenin geçim kaynağına göre tarım ve hayvancılık alanında yatırımcıyı çekmek olduğu belirtildi.

Oğuzeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organları tarafından Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile belediye üzerine asılsız haberlerine yapıldığı belirtildi. Oğuzeli Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunun dikkatine Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç hakkında yapılan asılsız haberlere cevaben açıklamamızdır. DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) 1/1000’lik Uygulama imar planlarında ve mevzi imar planı olan yerlerde düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, park, meydan, ibadethane, otopark, karakol gibi tescile tabi olmayan alanların tesisi amacıyla düzenlemeye tabii tutulan arazilerden 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereğince malikin yani mal sahibinin muvafakati aranmaksızın kanunun ön gördüğü ölçüde maksimum %40’a kadar arazi yüzölçümünden kesilebilen miktardır. Oğuzeli Belediyesi olarak mevzii imar planı yapılmış olan tarımsal ve hayvancılık amaçlı kurulan tesislerde DOP’a karşılık gelen yol ve park olarak ayrılan kısımların arazi alanının sicilinden terk edilerek; geriye kalan alan hak sahibine tescil edilir. Oğuzeli’nde geçmişten bugüne kadar mevzii imar planı olup da yapılmış olan tarım ve hayvancılık tesislerinde yatırımcıyı bölgemize çekerek, iş istihdamlarını arttırıp bölge ekonomimizi canlandırmak için DOP adı altında imar uygulaması zayiatı dışında arazi olarak herhangi bir beklenti içerisinde bulunulmamıştır. İlçemizin geçim kaynağı büyük oranda tarım ve hayvancılık olduğundan dolayı buradaki amaç yatırımcıyı ilçemize çekerek iş alanları oluşturmaktır ve yatırımcıya kolaylık sağlamaktır. DOP’dan karşılanan alanlar da kesinlikle amacı dışında kullanılmamıştır” denildi.