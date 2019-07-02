Oğuz Haksever yine alay konusu oldu NTV kanalında sunuculuk yapan Oğuz Haksever yeni bir canlı yayın kazasına daha imza attı. Kameranın stüdyoya döndüğü sırada Haksever'in rejiye yaptığı hareket alay konusu oldu.

NTV kanalında sunuculuk yapan Oğuz Haksever'in canlı yayın kazası yine alay konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinin aktarıldığı haberin ardından kameranın stüdyoya döndüğü sırada Haksever'in rejiye yaptığı harekete canlı yayına yansıdı. Durumu kurtarmaya çalışan Haksever, istifini bozmayarak haber sunmaya devam etti. Büyük tepki çekmişti Oğuz Haksever daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti hakkında skandal sözler sarfetmişti. Erdoğan'ın konuşması sırasında mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen Haksever, "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." diye konuşmuştu. Sesin yayına gittiğinin farkedilmesi üzerine mikrofon apar topar kapatılmıştı.

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