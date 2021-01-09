Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederken geceye damga vuran olaylardan biri de Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinciydi.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerken geceye damga vuran olaylardan biri de Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinciydi.
İki arkadaş, Oğulcan'ın attığı golün ardından kale arkasına dönük bir şekilde sevinirken yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincini taklit etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçın ardından İrfan Can Kahveci'yi istediklerini duyururken Taylan ile Oğulcan'ın fotoğrafı da gündeme oturdu.