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Spor Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Oğulan Çağlayan'ın Giresunspor'a kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 03:44:00 -
Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın Giresunspor'a kiralık olarak Transfer olduğunu duyurdu. Oyuncunun maaşını Giresunspor ödeyecek.

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

Atalay Babacan Sarıyer'e kiralandı

Galatasaray, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın da Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

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