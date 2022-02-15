OGS kaldırılıyor HGS kalıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) yapılan açıklamada, ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart’tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.

HGS’ye ücretsiz geçilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon OGS kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla HGS’ye ücretsiz geçirileceğini bildirdi. Türkiye’de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart’tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek” değerlendirmesinde bulundu.

“HGS’de karar kılındı”

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS’ye dönüştürüleceğini belirtti. Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.