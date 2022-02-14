OGS geçişleri nasıl olacak? Köprü ve otoyollarda OGS kalktı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan Otomatik Geçiş Sisteminin kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada OGS ve HGS olarak iki ücret toplama sisteminin olmasının karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

OGS geçişler nasıl yapılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ülkemizde geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerde geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

OGS geçişleri ne zaman kalkacak?

İş yükününü azaltılması ve verimliğinin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına,31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.”

HGS nasıl alınır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi HGS etiketine sahip olabilmek için tercih edeceğiniz 3 farklı alternatif var. Kimlik fotokopisi ve araç ruhsatınızın yanınızda yer alması yeterli olacaktır. Bu iki belge ile birlikte size en yakın PTT şubesine ya da anlaşmalı bankalara ziyarette bulunabilir, dilerseniz de kara yolları giriş çıkışlarındaki satış noktalarından HGS kartlarınızı temin edebilirsiniz.

HGS ücreti ne kadar?

HGS kart ücreti ne kadar? 15 TL ücret karşılığında sizler de etiket sahibi olacaksınız ve bakiyelerinizi yükledikten sonra kullanıma başlayacaksınız.

HGS nereden alınır?

PTT Şubeleri: Size en yakın PTT şubesini araç ruhsatı ve kimlik fotokopisi ile ziyaret ederek HGS etiketi satın almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan dakikalar sonra HGS etiketi temin ediliyor ve araç sahibine teslim ediliyor.

Anlaşmalı Bankalar: Kimlik kartınız ile anlaşmaları bankaları ziyaret ederek talebinizi dile getirmeniz yeterli olacaktır. Birçok bankanın müşterilerine ücretsiz HGS fırsatı sunduğunu da ifade etmek gerekiyor.

HGS satış noktaları: Karayolu giriş ve çıkışlarında yer alan HGS satış noktalarını seyahatleriniz öncesi ziyaret edebilirsiniz. Ruhsat ve kimlik ile birlikte etiket talebinizi yerine getirmeniz yeterli olacaktır. Dakikalar içerisinde HGS etiketi temin edilecek ve araç sahibine sunulacaktır.

HGS otomatik ödeme nasıl yapılır?

HGS uygulamasında, kartlarınızda ya da etiketlerinizde bakiye olmadığı takdirde geçiş esnasında plaklarınıza ceza alırsınız ve bunu önlemek için otomatik ödeme talimatı vermeniz sizlerin lehine olacaktır. Anlaşmalı bankalar üzerinden sizler de otomatik ödeme talimatı verebilir ve bakiyelerinizi takip etmek durumunda kalmazsınız. Yapmanız gereken işlem öncesinde anlaşmalı bankaları sizinle paylaşmak istiyoruz:

HGS anlaşmalı bankalar hangileri?

Halk Bankası

Türkiye Finans

Akbank

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

İş Bankası

Albaraka Türk

Garanti Bankası

TEB

Kuveyt Türk

Denizbank

Yapı Kredi

Vakıfbank

Bu bankalara ait kredi kartını kullanıyorsanız eğer sizler en yakın şube aracılığı ile ya da online bankacılık üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Dilerseniz telefon bankacılığını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.