Öğretmenlik meslek kanunu nedir? Öğretmenlik meslek kanunu içeriğinde ne var?

Öğretmenlik meslek kanunu Meclis'ten geçti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlerin merakla beklediği müjdeyi verdi. Erdoğan, öğretmenlerin haklarında iyileştirmeyi içeren 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için somut adımın resmen atıldığını açıkladı. Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik meslek kanununda neler var?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere, mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlanacak. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

Öğretmenlik meslek kanunu kimleri kapsayacak?

Öğretmenlik meslek kanunu çıktıda MEB’de çalışan 1 milyondan fazla öğretmeni kapsayacak.

Sözleşmeli öğretmelik kalkacak mı?

Mecburi hizmetler hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.

Öğretmenlere adaylık kaydırma sınav devam edecek mi?

Öğretmenlikte adaylık kaydırma sınavı artık yapılmayacak.

Hangi öğretmenin ek göstergesi 3600 olacak?

Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak.