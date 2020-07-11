Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) belgesi nedir nasıl alınır?
Pedagojik formasyon Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmen olabilmenin üç koşulundan biri. Meb’in kararına göre, bundan sonra pedagojik formasyon alarak öğretmen olma kapısı kapandı. Öğretmen olmak isteyenler ya eğitim fakültesinden mezun olacak ya da tezsiz yüksek lisans yapacak. Peki öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) belgesi nedir, nasıl alınır? Öğretmen olmak isteyenler bundan sonra ne yapacak? Öğretmen nasıl olunacak?
2020 sonuna kadar alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli olacak, yeni formasyon programı açılmayacak. 1 Ocak 2021’den itibaren yüksek lisans şartı aranacak. Kimse mağdur olmayacak, aksine devam eden öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2020 yılı sonuna kadar zaman verildi. Peki öğretmen olmak isteyenler bundan sonra ne yapacak? Öğretmen nasıl olunacak? MEB ve YÖK ortak kararla lise düzeyinde öğretmen yetiştirme işini lisansüstü düzeye çekti. Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak. Daha önce alınan formasyon belgeleri geçerli olmakla birlikte, yeni mezun olanlardan bundan sonra başvurularda ÖMB-TZYL belgesi istenecek. Bu tür bir uygulama giriş denetimi yoluyla hem kaliteyi artıracak hem de sayıyı azaltacak.