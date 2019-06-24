Öğretmenlik il dışı atama sonuçları açıklandı | İl dışı atama sonuçları öğrenme ekranı

Öğretmenlerin merakla beklediği il dışı atama sonuçları belli oldu. Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. Peki il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? Farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenlerin heyecanla beklediği il dışı tayin sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. İşte bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış personelleri kapsayan iller arasında başvuruları yapan personeller için sorgulama ekranı....

14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan il dışı atama başvuruları bugün sonuçlandı. Başvuru yapan adaylar snuçlarını merak ediyor. İşte il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İl dışı atamalardan kimler yararlanacak?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.