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Aktüel Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı
Aktüel

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:49:32 -
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanındaki oturumu tamamlandı.

Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen aday ile görevlilerin kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

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