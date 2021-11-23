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Teknoloji Öğretmenlerle Bilim Kampı
Teknoloji

Öğretmenlerle Bilim Kampı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen “SAMÜ-HUB Kamp” projesinin ikinci kısmı olan “Öğretmenlerle Bilim Kampı” Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:29:00 - 2021-11-23 16:03:06
Öğretmenlerle Bilim Kampı

Öğretmenlere yönelik düzenlenen kamp, havacılık ve uzay bilimlerini gelecek nesillere sevdirmede ve yönlendirmede çok önemli bir rol üstlendi.
Proje ekibinde Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi öğretim elemanlarının görev aldığı “SAMÜ-HUB Kamp” projesinin “Öğretmenlerle Bilim Kampı”na Ağrı, Afyonkarahisar Antalya, Amasya, Mardin, Osmaniye ve Samsun şehirlerinden toplam 20 öğretmen katıldı.

Öğretmenler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından öğrencilerine havacılık ve uzay bilimlerini sevdirmede ve ilgilerini artırmada kullanabilecekleri yöntemleri uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sundu.

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