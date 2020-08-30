Öğretmenlerin Ilgaz Dağı'ndaki istatistik eğitimi sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da öğretmenler, akademisyenlerden istatistik eğitimi aldı.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde, Hacettepe Üniversitesi ile Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü iş birliği ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "İstatistiği Doğada Öğren" eğitim projesi sona erdi.

Projede, 8 üniversiteden 24 akademisyen tarafından 36 öğretmene istatistik eğitimi verildi.



Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gamze Özel Kadılar, AA muhabirine, projeye 75 ilden 1317 öğretmenin başvurduğunu söyledi.

Proje kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın yanı sıra Dipsizgöl Tabiat Parkı, Azdavay ilçesi, Horma Kanyonu ve Baldıran Alabalık Çiftliği'ndeki çeşitli bölgelerde program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tosya Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından desteklendiğini ifade eden Kadılar, "Projenin öncelikli hedef kitlesini, derslerinde ve bilimsel çalışmalarında istatistiğe ihtiyaç duyan, lisansüstü eğitime devam eden öğretmenler oluşturmuştur. Bir öğretmenin eğitilmesiyle çok sayıda öğrenciye erişilebileceği düşünüldüğünde, projenin yaygın etkisi ve bilime katkısı son derece fazladır." dedi.

Projeye başvuran öğretmenlerin yüzde 64,5'i kadın, yüzde 34,5'inin de erkeklerden oluştuğunu ifade eden Kadılar, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere Ilgaz Dağı ve bölgeye ait flora ve fauna tanıtılmış, orman ekosistemi, tatlı su ekosistemi hakkında doğada ölçümler yapılarak istatistiki veriler toplanmıştır. Bu verilerin analizleri bazı istatistiksel yazılımlar ile öğretmenlere bilgisayar ortamında yaptırılmıştır. Projede, klasik öğrenme yöntemlerinden farklı olarak 'merak et, öğren ve uygula' modeli kullanılmıştır. Proje süresince öğretmenlerin gruplar halinde aktif olarak etkinliklere katılımları sağlanarak sorgulama, araştırma, öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma istekleri artırılmıştır. Proje sonunda gruplar, doğa ve istatistikle ilgili poster hazırlamış ve bu yolla projenin katkılarının ölçülmesi, değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca projenin verimliliği anketlerle de ölçülmüştür. Elde edilen değerlendirme sonuçları, ilgili gruplara sunulacak ve bilimsel platformlarda paylaşılacaktır."



