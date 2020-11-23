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Ekonomi Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Ekonomi

Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere tren bileti ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:13:00 -
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceği vurgulanan açıklamada, “TCDD Taşımacılık AŞ’nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde bir hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli ‘Öğretmenler Günü Kampanyası’ uygulanacak” ifadelerine yer verildi. Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanya düzenlendiği belirtilen açıklamada, “PTT’nin yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım’a kadar yüzde 25 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.

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