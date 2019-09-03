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Öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde görev yapan öğretmenlere trafik ile alakalı seminer verildi.

03 Eylül 2019 Salı 12:58
Öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde görev yapan öğretmenlere trafik ile alakalı seminer verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının gerçekleştirdiği protokol gereği öğretmenlere yönelik verilen trafik eğitim semineri Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan trafik eğitim semineri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sadullah İnan tarafından verildi. Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Abdurrahman Çelik’in de katıldığı eğitim semineri, öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü. Adıyaman genelinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 2 Bin 500 öğretmen verilen trafik eğitim seminerine katıldı. Trafik konusunda bilgilendirilen öğretmenler, görev yaptıkları okullarda eğitimde gördükleri konuları öğrencilere ve öğrenci velileri ile çevrelerine anlatacak. Eğitim seminerlerinin belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:58
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