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Gündem Öğretmenlere seyahat yasağı kalktı mı?
Gündem

Öğretmenlere seyahat yasağı kalktı mı?

Bakanlıktan genelge: Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' duyuruldu. Haberin ardından vatandaşlar "Öğretmenlere seyahat yasağı kalktı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dakika bilgisi ile paylaşılan habere göre, Öğretmenlere seyahat yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:42:00 -
Öğretmenlere seyahat yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Peki, genelge ile öğretmenler için seyahat yasağı kalkmış mı oldu?

Öğretmenlere seyahat yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

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