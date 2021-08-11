Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bazı meslek gruplarına zorunlu aşı uygulaması yapılması gerektiği konuşuluyor. 6 Eylül’de okullar açılacak ve hem veliler hem de öğretmenler zorunlu aşı uygulamasının hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Öğretmenle aşı zorunluluğu gelir mi?

Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

Türkiye’de koronavirüs aşıları 14 Ocak’ta uygulanmaya başladı. Aşı tedarikiyle birlikte kademe kademe açılan yaş kategorilerinde 25 Haziran’da 18 yaş üstüne kadar gelindi. Milyonlarca kişi aşı olurken halen aşı kararsızlığı yaşayanlar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda ülkemizde aşının zorunluğu olmayacağını, vatandaşların aşıyla ilgili olumlu yansımalarla kararsızlıklarına son vereceğini düşündüğünü belirtmişti.

Kulislerde aşı zorunlu olmasa da çalışanlara haftada iki kez PCR testi zorunluluğunu getirilebileceği konuşuluyor.