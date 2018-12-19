Öğretmenlere 3600 ek gösterge son dakika artışı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’nin vaatleri arasında açıkladığı polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere 3600 ek gösterge sözü yerine getiriliyor. Peki Öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e ne zaman yükselecek?

3600 ek gösterge son durum 2018. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti iktidarının ikinci 100 günlük eylem planına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planı içinde öğretmenlerin beklediği 3600 ek gösterge de yer aldı. 100 gün içinde yapılacak düzenlemeye göre öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükselecek. Peki ek göstergenin 3600’e yükselmesi ne anlama geliyor?Memurlar için ek gösterge kritik öneme sahip. Zira ek gösterge arttıkça emekli ikramiyesi ve maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan herhangi bir görevdeki memur, 2500 olana göre daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.

3600 ek gösterge artışı maaşlara nasıl yapsıyacak?

Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3000’den 3600 çıkması hem çalışırken ki maaşları, hem emekli maaşlarını hem de emekli olunurken alınacak tazminatı etkileyeceğinden bu artış öğretmenler için bir nevi hayati öneme sahip. Ayrıca ek gösterge artışı, emekli ikramiyesine de bir hayli yansıyacak.