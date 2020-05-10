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Aktüel

Öğretmenlerden sağlık çalışanları için iftar yemeği

Erzurum’da Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri, sağlık çalışanları için iftar yemeği hazırladılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:29:35 -
Öğretmenlerden sağlık çalışanları için iftar yemeği

Erzurum’da Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri, sağlık çalışanları için iftar yemeği hazırladılar.


Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri Abubekir Sezer, Zarife Özkan, Murat Keleş, Sevtap Burçin Ekinci, Esra Aksoy ve Meryem Eraçıkar, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına iftar yemeği götürdü. Sağlık çalışanlarının bu zor süreçte yanlarında olduklarını belirten öğretmenler, ellerinden geldiğince iftar yemeklerine önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini ifade ettiler.

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