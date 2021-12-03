Öğretmenler müjdelere çok sevindi

Akit’e konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, bunun bir reform olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımızın müjdesi bizi çok mutlu etti. Bu konu yıllardır üzerine çalışılan ve milyonlarca meslektaşımızı ilgilendiren bir konudur. 2023 Eğitim Vizyonu ve Kalkınma planlarında yer almış bir programdı. Meslek Kanunu ile özel bir statüye kavuşmuş olduk. Uzman öğretmen, başöğretmen tanımlamaları yapıldı ve bu tanımlara yansıyacak olan mali ve özlük hakları belirlendi. Onun için de sözleşmeliler ve kadrolular arasındaki farkın kapanacak olması asıl önemli olan noktadır.”

Öğretmenlik kariyeri

Kanun çıktıktan sonra söz konusu statülere kavuşmak için sınavlar olacaktır, mülakatlar yapılacaktır. Bu da öğretmenler için kıymetli ve olumludur. Böylece öğretmenlik mesleği daha verimli hale gelecek. En önemlisi ise hakları iyileştirilmiş, kariyer odaklı bir meslek haline geldi. Özlük ve mali haklarında da iyileştirmeler yapılmış oldu.”