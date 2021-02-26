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Sağlık Öğretmenler aşı randevusunu nasıl alacak?
Sağlık

Öğretmenler aşı randevusunu nasıl alacak?

Öğretmen aşı randevusu alma ekranı | Koronavirüs aşılama çalışmalarında büyük yol kat edildi. Belirlenen sıralamayla öğretmenlere aşı yapılacak. Öğretmenler korona aşı randevusunun nasıl nereden alınacağını araştırıyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 12:04:00 -
Öğretmenler aşı randevusunu nasıl alacak?

Yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle öğretmenlerin aşılanması sürecine başlandı. "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi. 24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

Koronavirüs aşısı yüz yüze eğitime geçecek sınıfların öğretmenleriyle başlayacak. Peki, öğretmenler aşı randevusu nasıl alınır?

Öğretmenler aşı randevusunu nasıl alacak?

Öğretmenler diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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