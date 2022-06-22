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Yerel Öğretmeninin dikkati tümörden kurtardı
Yerel

Öğretmeninin dikkati tümörden kurtardı

Afyonkarahisar’da karın şişliği şikayetiyle hastaneye götürülen 12 yaşındaki kız çocuğunun sağ yumurtalığındaki 7 kilo 400 gramlık tümör başarılı bir operasyonla alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:13:00 -
Öğretmeninin dikkati tümörden kurtardı

Çobanlar ilçesi Zafer Ortaokulu’nda öğrencisinin karnındaki şişliği fark eden beden eğitimi öğretmeni Muhammed Metin Demir (28) aileyle görüştü. Önce sağlık ocağına ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürülen çocuğun sağ yumurtalığında tümör olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla çocuğun yumurtalığındaki 7 kilo 400 gramlık tümör alındı.

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