THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Öğretmeni öldürdükten sonra, kanlı kıyafetlerle bara gitmişler

Antalya'da, ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman'ı (62) boğarak öldürmekten yargılanan tutuklu 2 sanık, cinayetin ardından kanlı kıyafetlerle bara gidip, sabaha kadar alkol aldıklarını söyledi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:56
Öğretmeni öldürdükten sonra, kanlı kıyafetlerle bara gitmişler

Antalya'da bulunan Emel- Sevgi Taner İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman, 11 Mayıs akşamı eve gitmeyince yakınları polise başvurdu. Ekipler, Kahraman'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, 12 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında, Konyaaltı sahilinde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Ahmet Kahraman'a ait olduğu tespit edildi.

İlk incelemede, kalp krizi geçirip, falezlerden düştüğü değerlendirilen Ahmet Kahraman'ın otopsisinde boğularak, öldürüldüğü saptandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahraman'a ait çantayı Altındağ Mahallesi 162 Sokak'taki çöp konteynerinde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çantanın bulunduğu konteynere 50 metre uzaklıktaki 2 kişinin cep telefonu kılıfını yere attığını saptadı. Eşkali belirlenen şüphelilerden Musa G.'yi (36) kaldığı pansiyonda gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli Caner D.'yi (36) ise eğlence mekanı girişinde yakaladı. Cinayetle ilgili birbirini suçlayan şüphelilerin, çantadan çıkan 605 lirayı bölüşerek, eğlence mekanında harcadıkları belirlendi. Cep telefonunu ise şüphelilerden Musa G.'nin aldığı tespit edildi. 

'PARAYI PAYLAŞMADIK'

Tutuklanan 2 sanık, 'nitelikli adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Polisteki ifadelerini mahkemede tekrarlayan ve birbirini suçlamayı sürdüren sanıklar, Yavuz Özcan Parkı'nda dolaşan Kahraman'la sohbet ettiklerini, sonrasında birlikte Konyaaltı Caddesi üzerinden varyanttaki falezlerde yürüyüp, Konyaaltı sahiline gittiklerini aktardı. 

Musa G., savunmasında, cinayeti Caner D.'nin işlediğini belirterek, "Ben falezlerin üzerindeydim. Caner D., daha sonra eli kanlı olarak yukarı çıktı. Cinayeti nasıl işlediğini görmedim. Caner'in geylerle ilişkisi vardır. Maktulle de ilişkiye girmek istemiş ve anlaşamamış olabilir. Olay bundan dolayı olmuştur" dedi. 

Mahkeme heyeti, kamera kayıtlarında parayı Caner D. ile paylaştığının görüldüğünü sorması üzerine Musa G., "Parayı paylaşmadık. Caner'in bana borcu vardı. Onu verdi. Caner hem beni hem kendini yaktı. Ayrıca maktulün telefonunu 'Al sana hediye' diyerek bana verdi" diye konuştu. 

Mahkeme başkanının 'Cinayet sonucu alınan maktulün telefonunu neden kabul ettin?' diye sorması üzerine Musa G., alkolün etkisinde olduğunu, bu yüzden telefonu aldığını söyledi. 

Musa G.'nin avukatı ise Adli Tıp raporunda, Kahraman'ın cinsel uyarıcı hap aldığına dair test sonucu olduğunu belirterek, "Kamera kayıtlarında maktulün, sanıkların yanına gittiği görülüyor. Cinsel ilişkiye girmek için yanlarına gitmiş olabilir" dedi. 

'KANLI KIYAFETLERLE İÇMEYE GİTTİK'

Caner D. ise Musa G.'nin yalan söylediğini belirterek, diye konuştu.  

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:56
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Cinayet
  4. Öğretmen cinayeti
  5. kan donduran ifadeler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadakanın en güzeli...
    1. Sadakanın en güzeli...
    2. Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu
    3. 5 büyükşehir için anket sonuçları..
    4. Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200`lük..
    5. İran'dan İdlib kararı!
    6. Bir kısırlık sebebi daha: İyot eksikliği
    7. Borsa İstanbul ilk yarıda düştü
    8. Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11..
    9. Filipinler'de acı bilanço: Ölü sayısı..
    10. Bal yerine pekmez yedirin
    11. Kalbiniz için üzüm tüketin
    12. Ankara'da hareketli anlar! 5 kişiyi..
    13. Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat..
    14. Sabra ve Şatilla katliamı unutulmuyor
    15. NATO Rusya'ya karşı madde 5'i..
    16. Zencefil müthiş bir şifa kaynağı
    17. W tipi yanlış! Düztabanlığın sebebi
    18. CHP yerel seçimde HDP ile gizli..
    19. Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman..
    20. Fatin Dağıstanlı'nın acı günü
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz