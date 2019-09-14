0553 313 94 23

Öğretmenden örnek davranış

Mersin’de hastane de bulduğu ve içerisinde 3 bin lira civarında para olan cüzdanı sahibine teslim eden öğretmen, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
Öğretmenden örnek davranış

Mersin’de hastane de bulduğu ve içerisinde 3 bin lira civarında para olan cüzdanı sahibine teslim eden öğretmen, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazandı. Cüzdanın sahibinin kızına verdiği 20 lirayı da çerçeveletip, evine duvarına asan örnek öğretmen, "Kızım o paraya baktıkça dürüstlük, iyilik hep aklında olacak" dedi.


Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle kızıyla birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden ilkokul öğretmeni Fuat Kavrak, kullandığı lavaboda içinde yaklaşık 3 bin lira olan cüzdan buldu. İçine açarak kime ait olduğuna bakan Kavrak, sosyal medya hesapları üzerinden şahsı bulmaya çalıştı. Cüzdanın sahibinin ailesinden biriyle irtibata geçen Kavrak, daha sonra şahsın numarasını alarak, telefonla cüzdanın sahibine ulaştı. Hastanede şahısla bulaşan örnek öğretmen, cüzdanı emekli subay olan vatandaşa teslim etti.



"Bir vicdanımız var onuda yaralamayalım"


Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Kavrak, hastalığı nedeniyle hastaneye gittiğini belirterek, "Orada lavaboyu kullandık. Vatandaşın biri cüzdanını düşürmüş. Tabi hemen kime ait olduğuna baktık, bilgilerine ulaştık. İçinde 3 bin lira civarında para vardı, kredi kartları vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir kimlik vardı. Sonra internet üzerinden vatandaşa ulaşmaya çalıştım. Ailesinden biriyle irtibata geçtim. Şahsın telefon numarasını kendisinden aldım. Aradım daha hastanedeymiş ve orada buluştuk. Kendisine cüzdanı verdim. Çok mustaripti, açıklama yapmaya çalışıyordu. Ben tabi birşey demedim insanız hepimiz düşürebiliriz. Önemli olan bu tür güzel davranışların yaygınlaşmasıdır. Gelip geçici şeyler için bir tane vicdanımız var. O vicdanı yaralamayalım. Dünyada herşey gelip, geçicidir. Bu dünyada en önemlisi yaşamı güzel sonuçlandırmaktır. O yüzden güzellikleri, iyilikleri çoğaltalım. Bu dünyaya güzel şeyler bırakalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Tek dileğin dünyada bu tür güzelliklerin çoğalmasıdır" dedi.



20 lirayı çerçeveletip, evinin duvarına astı


Bu olayı yanında bulunan kızının unutmaması için güzel bir de çalışma yapan Kavrak, "Adama parayı teslim ettiğimde, heyecanlandı, mutlu oldu ve sevincini paylaşmak için yanımda bulunan kızıma 20 lira para verdi. Ben önce alma dedim ama sonra beyefendinin mutluluğunu paylaşmak, onunda rahatlaması adına kabul ettik. O parayı ben çerçeveletip, kızımın odasına astım. Ömür boyu benden ona 20 lira hatıra kalacak. İlerleyen hayatında dürüstlükle ilgili, insanlara yardım etmeyle alakalı birşey olduğu zaman babam bana bunu bırakmıştı, bunun böyle bir anısını var diye kalmasını istiyorum. Benim için bulduğum paranın belki 10 katı fazla büyüklüğünde bir değer olan 20 lira benim evimde şimdi duvarda asılı" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Uzunyuva ve Beçin’e posta pullu tanıtım
    1. UNESCO Dünya Mirası Geçici..
    2. Red Bull Cliff Diving’de son durak..
    3. DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü..
    4. HDP Osmaniye İl Başkanı Mutlu serbest..
    5. Van'da 5 terörist öldürüldü
    6. "Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda..
    7. Beyşehir’de bisiklet festivali başladı
    8. Toyota pilotları, Türkiye Rallisi..
    9. Turkcell Genel Müdürü Erkan, Dünya..
    10. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    11. Kefirin faydaları nelerdir? Evde kefir..
    12. Murzioğlu: “Tüm kurumlarla güzel bir..
    13. "Prostat kanseri erkeklerde en sık..
    14. İzmir’de 2 kişinin öldüğü feci kaza..
    15. Patlıcanlı kiş nasıl yapılır?..
    16. Polisler, Eylül’ün doğum gününü..
    17. Genç kızın ölümüyle ilgili..
    18. Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe..
    19. Türkiye Rallisi dünyaca ünlü pilotları..
    20. 5 yıl aradan sonra Kalecik yeniden..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...