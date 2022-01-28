Öğretmen tazminatı ne kadar? Öğretmen tazminat artışı hesaplama!

Enflasyon oranı ve farkına göre memur zam oranı 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası öğretmen maaşlarına da zam geldi. Zamlı memur öğretmen (1/4) Temmuz 2021: 6.586 Ocak 2022: 8.594 TL olurken, emekli memur öğretmen (1/4) Temmuz 2021: 4.020 Ocak 2022: 5.252 TL oldu. Öğretmenlere bir müjde de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Bakan Özer öğretmen tazminat oranlarında artışa gidileceğini söyledi.

Öğretmen tazminat artış oranı ne kadar?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 milyona yakın öğretmenin merakla beklediği, şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını anlattı. Buna göre, öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam yapılacak. Kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacak. Tazminatlarda uzman öğretmenler için yüzde 60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1310 TL'lik bir artış), başöğretmenler içinse yüzde 120 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 620 TL) artış olacak.

Sözleşmeli öğretmelik kalkacak mı?

Öğretmenlik mesleğini icra edenleri sözleşmeli, kadrolu vs. diye ayırmıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerimiz de yeni haklardan, uzman ve başöğretmenlik süreçlerinden yararlanabilecekler. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler kariyer ilerlemesinde dikkate alınacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sınavlarından muaf tutulacağını söyleyen Bakan Özer, "Öğretmenlerimizin lisansüstü eğitimlerini önemsiyoruz. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz, diğer belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ilgili sınavlardan muaf olacaklar' dedi.