Öğretmen performans sistemi kaldırıldı mı?

Çiçeği burnunda Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere müjdeli haberi vererek, sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirileceğini bildirdi. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen performans sistemini uygulamayacaklarını söyledi.

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte ismini Milli Eğitim Bakanı olarak gördüğümüz Ziya Selçuk kameraların karşısına çıkarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen performans sistemini uygulamayacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk sistem değişecek mi sorusuna, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" cevabını verdi. Selçuk, "Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız" açıklamasını da yaparken sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geleceğini de belirtti.

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 12 ilde pilot uygulaması başlatılan taslak öğretmen performans değerlendirme sistemi, eğitim kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verecek veri toplamak amacıyla mesleğin genel yeterliklerine dayalı gerçekleştirilecek. Performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.