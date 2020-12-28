Öğretmen maaş zammı ne kadar? 2021 öğretmenler ne kadar maaş alacak?

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca öğretmenin gözü yapılacak yeni zamlarda.Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilemesinin ardından milyonlarca memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Peki, 2021'de öğretmen maaşı zam oranı ne kadar?

2021 Öğretmen maaşları belli oldu mu?

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kdar olacak?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak.