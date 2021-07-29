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Eğitim Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları
Eğitim

Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları merak ediliyordu. 8-14 Temmuz'da başvuruları yapılan öğretmenlerin il içi tayin atama sonuçları açıklandı. İşte MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi!

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:21:00 - 2021-07-29 09:22:22
Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 8-14 Temmuz'da başvurularını yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra MEB tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtmişti. MEB bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen il içi atama sonuçları sorgulamasını sürdürüyor. Başvurusu 14 Temmuz'da sona eren il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklandı.

Öğretmenler görevden ayrılmayı ne zaman yapacak?

İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları için tıklayın

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