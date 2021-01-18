Öğretmen ek ders ücreti kim ne kadar alacak? Uzaktan eğitimde ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Ek Ders Ücreti konulu resmi yazı yayınlandı. Buna göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 18 saat aylık karşılığı, 12 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 15 saat aylık karşılığı, 15 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders okutmak durumundadır.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kararın 11'inci maddesinde; "Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmü bulunmaktadır.

Kim ne kadar ek ders ücreti alacak?

Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetleri kapsamında ders okutan öğretmenlerin hafta içinde okuttukları derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi,

Hafta sonları ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi,

Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

Sınıf veya şube sorumluluğu verilen sinif şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fikrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

Örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında yürütülen eğitimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevleri karşılığında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi,

Rehberlik öğretmenlerinin, eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

Bakanlığımızca belirlenen kriterlere göre yüz yüze eğitim uygulamalarında aynı sınıf veya şube öğrencilerinin bölünmesiyle oluşturulan gruplara verilen derslerin her birinin ayrı birim ders saati olarak değerlendirilmesi, gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında verilen birim ders saati süresi bakımından Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınması ve bu kapsamda aynı ders saatinde birden fazla sinif şube öğrencilerine verilen derslerin bir ders saati olarak dikkate alınması,

Yönetici ve öğretmenlerin, anılan Kararın 16'nci maddesinde sayılan hâller dışında, yalnızca fiilen yaptıkları görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.