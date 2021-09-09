Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğretmen ataması olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? Öğretmen atama başvuru tarihi belli oldu mu?

Öğretmen ek atama başvurusu ne zaman? 15 bin öğretmen atama kontenjanları

Öğretmenlerin merakla beklediği atama haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Atamalara ilişkin detaylar henüz bilinmiyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama yapıldığında, kılavuz yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.