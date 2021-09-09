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Ekonomi Öğretmen ek atama başvurusu ne zaman? 15 bin öğretmen atama kontenjanları
Ekonomi

Öğretmen ek atama başvurusu ne zaman? 15 bin öğretmen atama kontenjanları

Öğretmen atamaları kontenjanları | Merakla beklenen öğretmen atamaları konusunda açıklama geldi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman gerçekleşecek. Ek atamalar ne zaman? Öğretmen atamaları boş kontenjanları güncel

Yeniakit Publisher
2021-09-09 10:07:00 -
Öğretmen ek atama başvurusu ne zaman? 15 bin öğretmen atama kontenjanları

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğretmen ataması olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? Öğretmen atama başvuru tarihi belli oldu mu?

Öğretmen ek atama başvurusu ne zaman? 15 bin öğretmen atama kontenjanları

Öğretmenlerin merakla beklediği atama haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Atamalara ilişkin detaylar henüz bilinmiyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama yapıldığında, kılavuz yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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