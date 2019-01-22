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Öğretmen Cemil Kılıç için “hesap zamanı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” diyen, İmam Hatiplere “IŞİD yetiştiriyor” iftirası atan öğretmen Cemil Kılıç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Akit’in haberinin ardından Din Kültürü öğretmenliğinden atılan Kılıç’ın, hakkındaki soruşturma çerçevesinde Gaziosmanpaşa Polis Merkezi’nde ifade verdiği bildirildi.

22 Ocak 2019 Salı 12:33
Öğretmen Cemil Kılıç için “hesap zamanı”

 Haber Merkezi 

Akit’in skandallarını deşifre etmesinin ardından öğretmenlikten atılan Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde ilahiyatçı hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda ifade verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” diyen, İmam Hatiplere “Daha çok İHL daha çok IŞİD” diyerek iftira atan öğretmen Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Akit’in haberinin ardından, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç’la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiği belirlendi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Kılıç’ın, Gaziosmanpaşa Polis Merkezi’nde ifade verdiği öğrenildi.

Küstah tehditler

MEB’in açığa aldığı Cemil Kılıç, FETÖ’nün 17 Aralık yargı darbe operasyonunun yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ederek, “Korkmayın Türk ulusu kolay kolay sokağa çıkmaz. Zaten bıçak kemiğe dayanır da bir gün çıkarsa siz işte o gün tıpkı Vahdettin gibi İngiliz gemisine binip kaçarsınız bu ülkeden! Unutmayın; padişah da tehdit ediyordu Kuvayı Milliye’yi ama bilirsiniz neler geldi başına!” ifadelerini kullanmıştı. Kılıç, Cumhur İttifakı’nı da hedef alarak, “Sn. Bahçeli, Erdoğan’dan hesap sormazsam namerdim, namussuzum demiştiniz. Sahi ne oldu o iş?!” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırarak “hain” diyen Kılıç, “Böyle bir Diyanet İşleri Başkanının arkasında namaz kılmak, dinen caiz değildir. İşgal kuvvetlerinin içimizdeki uzantısı konumuna sürüklenmiştir. Haindir. Hainin arkasında ibadet olmaz” sözlerini sarf etmişti. İtikadi yönden de sapık fikirleri bulunan Kılıç, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır”, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı”, “Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir” hezeyanlarının da sahibi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:33
  1. Akit
  2. Mustafa Cemil Kılıç
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. “Sultan Vahdettin’in akıbeti
  5. Sultan Vahdettin
  6. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  7. İmam Hatip
  8. Daha çok İHL daha çok IŞİD
  9. Rami Atatürk Anadolu Lisesi
  10. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği
  11. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  12. Gaziosmanpaşa Polis Merkezi
  13. MEB
  14. FETÖ
  15. 17 Aralık yargı darbe operasyonu
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  17. Kuvayı Milliye
  18. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • Adanalı abdullahAdanalı abdullah48 dk önce
    Bu memlekette böyle köpekler çoktur.Ne yapalım sistem böyle insanlar yetiştiriyor .Bu sistemle yönetilmez gerçek islami hükmüne dönmek lazım yoksa her gün toplum bozuluyor toplum ıslahı aile islahile olur.Birinci adım milli eğitimi düzeltmek sonra ailevi ıslahı için millet olarak devlet olarak seferber olması lazım.Böyle din düşmanın önü kesmek için daha bunun gibi belki yüzlerce görevde vardır bu dinsizlerin kaynağı kurutmak lazım biliyorsunuz eskiden köy endüstrisi vardır öğretmen yetiştiriyordu ama nasıl öğretmen hepsi dinsiz imansız öğretmen yetiştiriyordu böylece bu milletin ahlakı bozdular islamdan uzaklaştırdılar

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