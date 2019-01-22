Öğretmen Cemil Kılıç için “hesap zamanı”

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Akit’in skandallarını deşifre etmesinin ardından öğretmenlikten atılan Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde ilahiyatçı hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda ifade verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” diyen, İmam Hatiplere “Daha çok İHL daha çok IŞİD” diyerek iftira atan öğretmen Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Akit’in haberinin ardından, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç’la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiği belirlendi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Kılıç’ın, Gaziosmanpaşa Polis Merkezi’nde ifade verdiği öğrenildi.

Küstah tehditler

MEB’in açığa aldığı Cemil Kılıç, FETÖ’nün 17 Aralık yargı darbe operasyonunun yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ederek, “Korkmayın Türk ulusu kolay kolay sokağa çıkmaz. Zaten bıçak kemiğe dayanır da bir gün çıkarsa siz işte o gün tıpkı Vahdettin gibi İngiliz gemisine binip kaçarsınız bu ülkeden! Unutmayın; padişah da tehdit ediyordu Kuvayı Milliye’yi ama bilirsiniz neler geldi başına!” ifadelerini kullanmıştı. Kılıç, Cumhur İttifakı’nı da hedef alarak, “Sn. Bahçeli, Erdoğan’dan hesap sormazsam namerdim, namussuzum demiştiniz. Sahi ne oldu o iş?!” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırarak “hain” diyen Kılıç, “Böyle bir Diyanet İşleri Başkanının arkasında namaz kılmak, dinen caiz değildir. İşgal kuvvetlerinin içimizdeki uzantısı konumuna sürüklenmiştir. Haindir. Hainin arkasında ibadet olmaz” sözlerini sarf etmişti. İtikadi yönden de sapık fikirleri bulunan Kılıç, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır”, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı”, “Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir” hezeyanlarının da sahibi.