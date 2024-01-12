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Aktüel Öğretmen Başkandan CHP'li Vekile ders
Aktüel

Öğretmen Başkandan CHP'li Vekile ders

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:10:00 -
Öğretmen Başkandan CHP'li Vekile ders

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendisini ve mesleğini küçümseyerek büyük tepki toplayan CHP’li vekile, katıldığı bir canlı yayında Kahramankazan’da yaptığı hizmetleri anlatarak cevap verdi. Oğuz’un yayın süresince vekilin adını anmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalının canlı yayınında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un öğretmenlik mesleğini küçümseyerek gündeme gelen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hem siyasi kimlikler hem vatandaşlar hem de öğretmenler tarafından büyük tepki topladı. Olay gündemde yerini korurken Başkan Oğuz aynı televizyon kanalının ana haber bültenine konuk oldu. Merak edilen soruları yanıtlayan Başkan Oğuz'un, yayın boyunca CHP’li Vekil Emir’in adını hiç zikretmemesi ise dikkat çekti. Başkan Oğuz, vekil Emir’e öğretmen kimliğiyle yönettiği ilçede yaptığı hizmetler ve yatırımlar ile cevap verdi.

‘Öğretmen Başkan’ kimliğiyle ilçeye sayısız hizmet ve eser kazandıran Oğuz, hizmete açılan 7 okul ile ilçenin gelişim ve büyümesine önemli katkıda bulunuyor. Ayrıca 2 bini aşkın üniversite öğrencisine sağladığı burs desteği ve hizmete açtığı öğrenci yurdu ile eğitimci başkan olmanın Üreten Belediyecilik anlayışında ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor.

Başkan Oğuz, insan odaklı ve merkezinde her zaman vatandaş olan pek çok çalışmaya da imza atarken, 150 yataklı bölgenin en büyük devlet hastanesi, 1500 kapasiteli hayvan barınağı, 200 dönümlük Millet Bahçesi gibi vatandaşa dokunan yatırımlara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Başkan Oğuz, 2023 yılında yaşanan 6 Şubat depremlerinde 11 ilde etkilenen vatandaşlara Evim Evindir diyerek kapılarını açmış, 5400 depremzedeyi Kahramankazan’da misafir etmişti.
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Kurduğu marka şirketler, yaptığı eserler ve üretilen projeler ile son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, göstermiş olduğu gelişim ve değişimin meyvelerini alarak Türkiye’de bine yakın ilçe arasında 75. sıraya yükseldi, Ankara’da ise 6.sıraya yükselerek Ankara’nın parlayan yıldızı oldu.

Başkan Oğuz, kendisine yöneltilen "Serhat Oğuz Kahramankazan'a nasıl bir imza attı?" sorusuna ilçede gerçekleştirilen birçok örnek proje ve hizmet ile yanıt verdi. Türkiye'de hiçbir belediyede olmayan İnternet Erişim ve Altyapı Lisansı’na sahip "KazanBel Net" markasıyla söze başlayan Başkan Oğuz, KazanBel Beton, KazanBel Maden, öğrenci yurdu, öğrencilere burs, mahalle kültür evleri, öğrencilere kültür gezileri, tarımsal hibeler, hayvan barınağı, kent meydanı, halı saha ve Kahramankazan Halk Ekmek gibi birçok yatırım ve projeden bahsetti.

"Üreten Belediyecilik" anlayışı ile yola çıktıklarını ifade eden Başkan Oğuz'un insanı merkeze koyan çalışmaları ve projeleri CHP’li vekile ders niteliğinde bir cevap oldu. Serhat Oğuz ismi ise Twitter'ın 'Türkiye Gündemi'nde yerini aldı. Başkan Oğuz’a birçok öğretmen, vatandaş, yönetici, kurum ve kuruluştan destek mesajları yağdı.

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