Öğretmen ataması sonuçları 2019 MEB son dakika sorgula
MEB Personel Genel Müdürlüğü ata sonuç ekranı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarının son dakika olarak ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen ataması sonuçları 2019 MEB son dakika sorgulama ekranı.05 Şubat 2019 Salı 12:52
MEB Personel Genel Müdürlüğü ata sonuç ekranı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarının son dakika olarak ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Engelli öğretmen atamaları için beklenen gün geldi. Engelli öğretmen atamaları büyük bir heyecanla geçtiğimiz hafta bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750’ye çıkarıldı. Kontenjan arttırıldığından bugün yapılacak atamalar 5 Şubat’a ertelendi. Yani engelli öğretmen atamaları bugün açıklanacak. Engelli öğretmen atama sonuçlarının MEB’in atama sorgulama ekranı üzerinden açıklanması bekleniyor. Engelli öğretmen atamaları açıklandığı andan itibaren http://atama.meb.gov.tr/ adresinde olacak. Aşağıdaki link üzerinden MEB engelli öğretmen atama sonuçları ekranına erişebilirsiniz.
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