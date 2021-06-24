Öğretmen ataması son dakika ne zaman? 40 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB ek öğretmen ataması var mı?

40 bin öğretmenin ataması yapılacak mı? Binlerce öğretmen adayı 2021 yılında ek atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Peki 2021 Haziran 40 bin ek atama yapılacak mı? Atama bekleyen öğretmen adayları Haziran, Temmuz ya da Ağustos ayında ek atama yapılmasını bekliyor.

Öğretmen ataması ne kadar?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Eğitim fakültelerinden mezun olan, farklı branşlardaki öğretmenlerimiz elbette atanmak istiyorlar. Bu beklenti son derece meşru ve haklı. Bir gelecek kurmak istiyorlar. Bu konuda da örgütleniyorlar. Bu programları takip ediyorlar. Seslerini yüksek duyurmaya çalışıyorlar. Bu onların doğal hakları. Elbette biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişim, çaba ve taleplerimiz var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Geçen ve ondan önceki sene 40 bindi. Daha fazla olması noktasında elbette beklentiler var. Hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Gittiğim illerde temsilcilerle sohbet ediyoruz. Öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda her zaman doğal talebimiz var." açıklamasında bulundu.

20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması takvimine göre, sözleşme öğretmen ataması için 1-6 Eylül tarihleri arasında tercihler yapılacak. 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak. MEB ek öğretmen ataması var mı?

Öğretmen ataması son dakika ne zaman? 40 bin öğretmen ataması ne zaman?

Eğitim Bir-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı Eğitim –Bir-Sen Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında toplandı. Eğitim –Bir-Sen toplantısında öğretmen atamalarına ilişkin talepler dile getirildi. İşte Eğitim Bir-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı kararları:

- "Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, öğretmenlerin özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak sosyal itibarını daha da yükseltecek, ‘mesleğe destek, geleceğe hizmet’ niteliğinde bir meslek kanunu ihtiyacı artık karşılanmalıdır.

- Eğitim kurumu yöneticilerinin özlük hakları, üstlendikleri pedagojik ve idari sorumluluklarla orantılı olarak geliştirilmeli; eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olmaktan çıkarılarak, kadrolu istihdama dönüştürülmelidir.

- 100 bini aşkın öğretmen açığı varken, 500 binin üzerinde öğretmen atama beklerken, ücretli öğretmenlik gibi hak kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam türleriyle ihtiyacın giderilmeye çalışılması yanlıştır. Öğretmen açığının kapatılması için gerekli adımlar atılmalı, ek atama bekleyen öğretmenlerin sesi duyularak acilen en az 40 bin atama daha yapılmalıdır."