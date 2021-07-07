Öğretmen ataması ne zaman? Ek öğretmen ataması var mı? Öğretmen atama yerleri ne zaman belli olacak?

Öğretmen atamaları ne zaman 2021? Binlerce aday öğretmen atamalarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları, MEB atamalarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Atama takvimi ilan edildi. Eylül başında atamalar yapılacak. Artık hangi il ve ilçelere yönlendirildikleri Eylül ayında ilan edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, öğretmen kadrolarıyla ilgili olarak da, "Öğretmenlerin üçte ikisi bu dönemde alınmış. Bazen kadrolarda bütçe kısıtından daralmalar sözkonusu oldu. Engelli öğretmenlerle ilgili yıl içinde dönem dönem atama yapıyoruz. Kadro geldiğinde bu sene ve önümüzdeki sene yine yapacağız. Türkiye'de maaşlarla ilgili genel tablo içinde tabii ki farklılaşma olacak ama şu an bir şey söylemimiz mümkün değil" diye konuştu.

2021 öğretmen atama takvimi