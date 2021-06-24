Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları: Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarını büyük bir dikkatle takip ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirildi. Öte yandan korona salgını nedeniyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yaptı. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında yapılacak.

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları 2021

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.