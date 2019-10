Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman? 3600 ek gösterge son dakika

3600 ek gösterg son dakika haberleri. Öğretmen 3600 ek gösterge son durum, öğretmen 3600 ne oldu? Soruları binlerce öğretmen tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge konusunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde söylenecek sözlerinin olduğunu açıklamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen öğretmenlerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge artışında müjdeli haber henüz gelmedi. 3600 ek gösterge son dakika haberleri başta öğretmenler olmak üzere din görevlileri, polisler ve hemşireler tarafından yakından takip edilmekte. Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlere verilmesi planlanan 3600 ek gösterge konusunda yeni bir açıklama yaptı. Peki öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar.

24 Kasım öğretmenler gününe yaklaştığımız şu günlerde binlerce öğretmenin yüzünü bir nebze olsun güldürecek ikramiye müjdesi geldi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok , TBMM Başkanlığı 'na bir kanun teklifi sundu. Ok, sunduğu kanun teklifinde öğretmenlere müjdeli haber verilmesini istedi. "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile sunulan kanun teklifinde İsmail Ok öğretmenlere ikramiye verilmesini talep etti. Ancak öğretmenler 3600 ek gösterge artışının bir an önce hayata geçmesini bekliyor.

3600 ek göstergede son durum ne?

Polisler, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu personelleri 3600 ek gösterge düzenlemesinin artık hayata geçirilmesini istiyor. Özellikle öğretmenler için yapılacak 3600 ek gösterge daha fazla dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 vizyonunda yer alan ve 2019’da sonuçlanması ön görülen, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” hakkında da açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. kademe öğretmenlere 3600 ek gösterge, Doğu ve Güneydoğu’da çalışacak öğretmenlere bin TL ek ücret çalışmalarının yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun “bütçe” sorunundan dolayı ertelendiğini ifade ederek öğretmenleri üzen bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ““Biraz beklemek durumundayız. İşler ilerlerken, oradaki maddeler gerçekleşirse ciddi bir bütçe desteği gerekiyor. Bu yüzden düzenleme bu sene Meclis’e gelmeyecek” diye konuştu.

“Öğretmenlere bin TL’ye yakın ek ödemeler yapılacak”

Öğretmenler hakkında hayata geçirilecek Öğretmenlik Meslek Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na havale edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hava edilen kanunla Doğu ve Güneydoğu’da çalışacak öğretmenlere bin TL’ye yakın ek ödemeler yapılacak. En üst kıdeme ulaşan öğretmene 3600 ek gösterge verilecek. Okulların koşulları, bulundukları bölgeler ve imkanlarına göre A, B ve C olarak sınıflandırılacak, okul yöneticileri ile maaşları da bu kapsamda belirlenecek. Öğretmenler için kariyer basamaklarına geri dönüş yapılacak.

“Aadaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak, “Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.” demişti.