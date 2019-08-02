Öğretim üyesi araştırma görevlisi profesör doçent alımı 2019
Üniversiteler birbiri ardına yayınladıkları öğretim üyesi araştırma görevlisi profesör doçent alım ilanlarıyla yüzlerce akademik personel alımı yapıyor. Üniversite tercihler sonuçlarının açıklanmasının beklendiği şu günlerde üniversiteler de açık pozisyonlar için rektör, Rektör Yardımcısı, dekan, dekan Yardımcısı, yüksek okul Müdürü, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi alımı yapıyor. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ile Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanan üniversitelerin öğretim üyesi araştırma görevlisi profesör doçent alım ilan başvuru tarihileri, başvuru şartları ile istenen belgeler araştırılmakta.İşte Araştırma görevlisi ilanları 2019, 2019 2020 üniversite araştırma görevlisi alımı en son ilanları.02 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Üniversiteler birbiri ardına yayınladıkları öğretim üyesi araştırma görevlisi profesör doçent alım ilanlarıyla yüzlerce akademik personel alımı yapıyor. Üniversite tercihler sonuçlarının açıklanmasının beklendiği şu günlerde üniversiteler de açık pozisyonlar için rektör, Rektör Yardımcısı, dekan, dekan Yardımcısı, yüksek okul Müdürü, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi alımı yapıyor. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ile Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanan üniversitelerin öğretim üyesi araştırma görevlisi profesör doçent alım ilan başvuru tarihileri, başvuru şartları ile istenen belgeler araştırılmakta. İşte Araştırma görevlisi ilanları 2019, 2019 2020 üniversite araştırma görevlisi alımı en son ilanları.
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