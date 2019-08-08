0553 313 94 23

Öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine destek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
Öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine destek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite düzeyinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezini (ATA-ÖGEM) ziyaret etti.


Alanında uzman akademisyenler tarafından öğretim becerilerini geliştirmek isteyen öğretim üyelerine çeşitli kurslar düzenleyen ATA-ÖGEM bu kapsamda; 250 öğretim üyesine pedagojik ve teknolojik bilgilerini desteklemek amacıyla toplam 48 eğitim verdi. Verilen tüm eğitimlere ait bilgilendirici basılı ve dijital materyaller ise öğretim üyelerinin faydalanması amacıyla sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden yayınlanıyor.


21. yüzyılda uygulanan modern yöntemler ve yaklaşımları kullanarak Atatürk Üniversitesini öğrenme ve öğretmede uluslararası seviyede lider konuma taşımak amacıyla bu merkezin kurulduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Çomaklı, dünya standartlarında bir eğitim kalitesi için oluşturulan eğitim merkezinin; öğretim üyelerinin analitik bir düşünceyle kendi alanlarında yayın-araştırma yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek gibi birçok hizmet olanağı sunduğunu söyledi.


Öğrenci Merkezli Bir Eğitim Teşvik Ediliyor


ATA-ÖGEM’de yapılan seminerler ve grup olarak verilen danışmanlık hizmetlerinin olanaklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Üniversite olarak ilkemiz, kurumsal hedefler ile önceliklere duyarlı olmak. Bu kapsamda faaliyet gösteren ATA-ÖGEM, çağın gerekliliklerine uygun olarak öğrenme ve öğretme kültürünü ilerletmeyi amaçlayarak, öğrenci merkezli ve araştırma sonuçlarına dayalı pedagojik uygulamaları teşvik ediyor. Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler aracılığıyla öğretim üyelerine ulusal ve uluslararası bilimsel anlayış doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin iyileşmesi, yeniden yapılandırılması ve güncellemesi konularında destek veriliyor” dedi.


"Bireysel Öğretim Stillerini Geliştiriyoruz"


“Merkezimiz, kuruluşundan bu yana öğrenme ve öğretmede mükemmelliği amaçlayan kurumsal bir iklimi teşvik etmeye odaklanmaktadır” diyen ATA-ÖGEM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş, üniversite genelinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “İlham verici öğretimle üniversitemizin kalitesini zenginleştirecek hedeflerle yenilikler sunmaktayız. Öğretim üyelerimize etkili, verimli, memnun edici öğretim uygulamaları, değerlendirme yöntemleri, eğitim ortamlarını zenginleştirecek teknolojiler, yöntem ve teknikler ile ilgili seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemekteyiz. Öğrencilere yönelik olarak ise, pedagojinin çeşitli yönlerini tanıtan ve bireysel öğretim stillerini geliştirmelerine yardımcı olan teknik alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz"
    1. İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve..
    2. Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri..
    3. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    4. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    5. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    6. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    7. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    8. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    9. Zabıtadan kurban denetimi
    10. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    11. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    12. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    13. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    14. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    15. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    16. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    17. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    18. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    19. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    20. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    21. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    22. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    23. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    24. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    25. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    26. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    27. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    28. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    29. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    30. Pakistan-Hindistan arası tren..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru