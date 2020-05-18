Öğretim Görevlisi Subaşı, ulusal fotoğraf yarışmasında 3. oldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, çöp sorununun konu alındığı ‘Farkında mısın?’ temalı ulusal fotoğraf yarışmasında 3’lük ödülü kazandı.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, İstanbul Havalimanı ve Büyük Efes Sanat tarafından düzenlenen ‘Farkında mısın?’ temalı ulusal fotoğraf yarışması ve kısa video yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmanın fotoğraf kategorisine katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, bir çöplük alanda çekilen çöp toplayıcılarını konu alan ‘Çocuklara mirasımız çöp olmasın’ fotoğrafıyla 3’lük elde etti.

Öğretim Görevlisi Subaşı, zaman zaman doğa ve manzara fotoğraflarının yanı sıra çevre sorunlarını dikkat çeken fotoğrafları da çekip arşivlerine kattıklarını söyledi. Subaşı, “Bitlis’te fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızla zaman zaman çeşitli alanlara giderek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Bir keresinde de Diyarbakır’da davet edildiğimiz bir fotoğraf organizasyonu sonrası dönüş yolunda yol güzergahında bir çöplük alanda çalışan çöp toplayıcılarını gördük. Çöplük aynı zamanda yanıyordu ve dumanlar çıkıyordu. Çöp toplayıcıları da dumanlara aldırış etmeden çöplerden işe yarayacak malzemeler topluyordu. O anki ortam bizlerin dikkatini çekti ve o anları fotoğrafladık. Daha sonra çöp sorunu ile ilgili böyle bir yarışmanın olduğunu öğrenince oradan çektiğim fotoğraflardan bir kare göndererek yarışmaya katıldım. Yarışmanın sonuçlandığını ve 3’ncü olduğum bana mail yoluyla bildirildi ve ilgili yarışmanın web sitesi üzerinden duyuruldu. Böyle bir çevre sorunun dikkat çekildiği bir yarışmada 3’ncü olmam çok anlamlıydı. Gerçekten çöp sorunu ve bilinçsiz tüketim çağımızın sorunlarından biri. Bu konuya herkesin duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, korona virüs salgını nedeniyle yarışmanın ödül töreninin ileri bir tarihte yapılacağını sözlerine ekledi.