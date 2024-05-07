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Yerel Öğrencinin vurduğu okul müdüründen acı haber
Yerel

Öğrencinin vurduğu okul müdüründen acı haber

Yeniakit Publisher
2024-05-07 21:14:00 -
Öğrencinin vurduğu okul müdüründen acı haber

Eyüpsultan’da okuldan atılan öğrencisi tarafından vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Şahıs polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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