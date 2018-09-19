Öğrencinin verdiği yanıtı duyan Bakan Ziya Selçuk 'çak' yaptı

Öğrencilere çeşitli sorular yönelten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Sınıfta öğrencilere 'Hayaliniz ne? Ne olmak istersiniz?’ sorusuna yanıt veren bir öğrenci "Bakan olmak istiyorum, sizi çok seviyorum" dedi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, öğrenciyi yanına çağırıp ’çak’ yaparak, "Emin misin? İşin çok zor olur" diye gülümseyerek yanıt verdi.

'SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ' SORUSUNU YANITLADI

Öğrencilerle samimi diyalog kuran Bakan Selçuk'a başka bir öğrenci ise sürekli sistem değişikliği istemediğini söyledi. Bakan Selçuk da, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz, ani fren de yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya, liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" karşılığını verdi.

Bakan Ziya Selçuk temasları kapsamında kentte yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Kuveyt- Türk Ortaokulu’na geçti. Burada Suriyeli öğrenciler, Bakan Selçuku çiçeklerle karşılayıp, Türkiyem parçasını seslendirdi. Başka bir öğrenci ise 'Memleket isterim’ şiirini okudu. Bakan Ziya Selçuk, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte eğitim üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanın temasları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a günün anısı olarak acı kırımızı isot hediye etti.