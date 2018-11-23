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Öğrencilerin üzerini arayıp paralarını gasp eden polis tutuklandı

Bakırköy’de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

23 Kasım 2018 Cuma 20:22
Öğrencilerin üzerini arayıp paralarını gasp eden polis tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.’nın şiddetine maruz kaldı.

Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre darp esnasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti. C.D.A. öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttırdı ve öğrencilerden cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermesini istedi.

Öğrencilerin ceplerindeki parayı gasp etti

Sonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:22
  1. İstanbul
  2. bakırköy

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