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Öğrencilerin pazartesi kabusu

Pazar gecesi geç yatan öğrenciler, uykularını alamadıkları için Pazartesi günlerini öğrenme kaybı ile kapatıyor.

18 Aralık 2018 Salı 21:20
Öğrencilerin pazartesi kabusu

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Seung-Schik Yoo’nun araştırmasına göre de uykusuz kalmak beynin öğrenme işlevine ciddi şekilde zarar veriyor.

Yeni bilgi öğrenmeden önce yeterince uykusunu almayan kişiler, bir önceki gece daha iyi dinlenmiş kişilere kıyasla yüzde 10 daha az hatırlıyor. Öğrenciler açısından bu son derece önemli bir nokta.. Vaktinde yatıp uykusunu alamayan öğrenci sabah okulda yeni bilgi öğrenme sıkıntısına düşüyor. Özellikle Pazartesi günleri öğrencilerin kâbusu oluyor. Pazar günü geç saatlere kadar “maç sonuç ve yorumları” yüzünden yatağına girmeyen öğrenci sabah yorgun bir beyinle sınıfa giriyor.
Araştırmayı yürüten Yoo, “Araştırmanın ispatladığı gibi hafızayı güçlendirmek için iyi dinlenmek şart” diyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:40
  1. pazartesi kabusu
  2. öğrenci

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