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Öğrencilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya attığı mesajlar güldürdü

Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı İstanbul'da tatil heyecanına kapılan öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencileri Vali Yerlikaya'ya attığı mesajlar görenleri güldürdü.

26 Aralık 2018 Çarşamba 22:05
Öğrencilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya attığı mesajlar güldürdü

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başlayınca tatil heyecanına kapılan öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutu. Okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Tatil heyecanına kapılan öğrenciler...

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, öğrencilerde de tatil heyecanına kapıldı. Okulların tatil olmasını isteyen öğrenciler, sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Kimi öğrenciler şiir ile valiye gönderme yaptı, kimileri de komik mesajlar attı.

İşte o mesajlardan bazıları:

"Bence bizi bu soğukta okula göndermek istemezsini"

"Valim yoğun kar yağışı başladı gerekeni yaparsınız', 'Gidip uyuyalım bari, belki rüyamızda görürüz tatili', 'Valim Sayın Valim saygıdeğer valim İstanbul Bahçelievler ilçesine kar düşmüş bulunmakta. Sizlerin de çok yüce bilginiz dahilinde buzlanma olasılığı ihtimali artmaktadır. Asla işinize karışma gibi bir durumum olamaz ancak sizlerin de bizlerin güvenliğini düşüneceğinizi umuyorum', 'Canım Valiciğim biz henüz okula gitmedik. Bence bizi bu soğukta okula göndermek istemezsiniz. Tatil yapın', 'Ali'dir güzel ismi, Leyla ile mecnun gibi, İnsanlık ondan görür, sevgiyi ve tatili', 'Valim, Sarıyer'in halini biliyor musunuz? Yollarda kaldık çoluk çocuk..."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 22:05
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler
  3. Sarıyer
  4. Ali Yerlikaya
  5. İstanbul Valisi Ali Yerlikay
  6. İstanbul Valiliği

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