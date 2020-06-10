Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

Afyonkarahisar’da bir teknik okul öğrenciler tarafından geliştirilen dezenfektan cihazı ve dezenfektanla kentin en işlek caddelerinde vatandaşların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor.

Afyonkarahisar Rahmiye Sari Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri vatandaşların yeterli miktarda dezenfektan ihtiyacını karşılayacak otomatik dezenfektan cihazlarını kendi imkanları ile atölyelerinde geliştirerek vatandaşların hizmetine sundu. Öğrenciler tarafından geliştirilen dezenfektan cihazları yine öğrenciler tarafından üretilen dezenfektan maddesi konularak kentin en işlek caddesine yerleştirildi.

Lise Müdürü İbrahim Çalak, salgına karşı okul tarafından dezenfektan cihazının geliştirilerek hayata geçirildiğini söyledi. Çakal, “Korona virüs salgınına karşı atölyelerimizde dezenfektan cihazlarının üretimi gıda atölyesi, elektrik elektronik atölyesi birlikte projelendirmiş ve hayata geçirmiştir. İçerisindeki dezenfektan kendi okulumuzun ekip çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Okulumuzun eğitim ve öğretime açılışından itibaren okulumuzun tüm geçiş noktalarına bu cihazlardan yerleştirmek suretiyle öğrencilerimizin daha sağlıklı bir eğitim yapabilmesi için tüm okul olarak bu çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca imkanlarımız ölçüsünde de diğer ihtiyaç olan diğer kamu kurum ve işyerlerine yerleştirmek suretiyle destek vermeye çalışacağız. Aynı zamanda şehrin muhtelif yerlerine bu cihazların yerleştirilmesine de çaba göstereceğiz” dedi.