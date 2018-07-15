Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Halk TV'de katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden öğrencileri savundu ve ODTÜ ile uğraşılmamasını istedi.

Eskiden yaşanmış bir olayı anlatan Bağcı, ODTÜ'ye giren polisten öğrenciye “Akıllı ol oğlum!” denilmesi üzerine bir öğrencinin de “Oğlum, sen buraya elinde copla giriyorsun, ben 550 puanla girdim. Daha nasıl akıllı olayım?” cevabını verdiğini söylerek açıkça suç işleyen öğrencileri aklamaya çalıştı.

ODTÜ mezuniyet töreninde, sözde karikatürü taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden dört öğrenci 11 Temmuz'da tutuklanmıştı.