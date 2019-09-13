0553 313 94 23

Öğrencilerin aşure kuyruğu

Kırıkkale’de liseli öğrenciler dev kazanlarda yapılan aşureyi öğretmenlerinin elinden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

13 Eylül 2019 Cuma 17:36
Öğrencilerin aşure kuyruğu

Kırıkkale’de liseli öğrenciler dev kazanlarda yapılan aşureyi öğretmenlerinin elinden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Şube Müdürleri Ali Özdemir ve Dursun Karakuş ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilere derslerde başarılı olmaları için şimdiden planlı ve düzenli ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Burada devletimizin sizlere sağlamış olduğu okulunuz ve pansiyonunuzla güzel hoş bir ortamınız var. Hedefimiz, sizleri daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. Sizler için elimizden geleni yapacağız. Hepinize derslerinde başarılar diliyorum. Sizleri ileri ki dönemlerde en güzel yerlerde görmek istiyoruz. Okullarda aldığınız bilgi ve becerinin yanı sıra güzel ahlak gibi değerleri de bir hayat boyu kullanmanızı tavsiye ediyorum" dedi.


Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere aşure dağıttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    1. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    2. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    3. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    4. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    5. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    6. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    7. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    8. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    9. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    10. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    11. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    12. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    13. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    14. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    15. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    16. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    17. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    18. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    19. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    20. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    21. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    22. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    23. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    24. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    25. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    26. Kaçak silahları fidanın köküne..
    27. Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi..
    28. Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
    29. Fatih’te şiddetli rüzgardan ağaç..
    30. Demirtaş: “Gazilerimiz..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi